В Башкирии заболевших коронавирусом стало еще больше

11:48, 05 июл 2021

В республике на 11 часов 5 июля зарегистрировано 42 168 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Актуальную информацию предоставил региональный Минздрав. Суточный прирост составил рекордные для третьей волны пандемии 178 человек.







Выздоровели за все время 39 228 жителей республики. За последние сутки выписались 24 пациента. Кроме того, продолжает расти смертность — 5 новых жертв COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 620 граждан. Не прекращается в Башкирии прививочная кампания. Двухэтапную вакцинацию прошел 387 121 человек.

Ранее в Кремле заявили о необходимости жестких мер по вакцинации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьеву в программе «Москва. Кремль. Путин».





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Фото: pixabay