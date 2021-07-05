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На жителях России испытают китайскую вакцину от коронавируса

На жителях России испытают китайскую вакцину от коронавируса

11:54, 05 июл 2021

Министерство здравоохранения РФ разрешило тестировать китайскую вакцину от коронавирусной инфекции Ad5-nCov на россиянах. Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Одна из наших российских компаний, „Петровакс“, готова запустить производство вакцины [китайской фармацевтической компании] CanSino Biologics. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний. Если такие испытания пройдут успешно, решение за Минздравом — допускать или не допускать вакцину к применению и в каком виде», — пояснил он в интервью изданию ТАСС.

Помимо этого, министр рассказал, что российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» на первом этапе может начать испытание препарата от коронавируса англо-шведской фармкомпании AstraZeneca. Однако речь пока идет об экспортных поставках, а не о выпуске для внутреннего потребления.

В настоящее время в странах Евросоюза используются вакцины AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson, которые были зарегистрированы Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Об этом напоминает «Ридус».

Весной этого года правительство Венгрии, единственной страны в ЕС, использующей для вакцинации населения препарат российского производства «Спутник V», опубликовало данные о безопасности и эффективности всех вышеперечисленных вакцин, в том числе российской. По их данным, «Спутник V» показал лучшие результаты.

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Источник: ura.news
Фото: pixabay

Теги: Коронавирус в Башкирии
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