Среди гостей Фольклориады в Башкирии выявили зараженных коронавирусом

10:25, 06 июл 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о случаях заражения коронавирусом на Всемирной Фольклориаде. Как он заявил на оперативном совещании в правительстве, если где-либо обнаруживается инфекция, то организаторы тут же принимают меры.







«Очень организованно выявили 3-4 случая. Как только попадается где-то положительный ПЦР, тут же контакты обрубаются и так далее. Мы отправили одну делегацию домой. Давайте продолжим так же хорошо, мероприятия идут. Просьба, чтобы мы не собирали потом проблемы, когда уедут делегации», – рассказал Хабиров.



Глава республики подчеркнул, что зрители соблюдают все противоэпидемиологические требования. По его словам, это позволит не распространить болезнь.





«На Уфа-Арене открытие – я сам там был, смотрел. Очень дисциплинированно все люди себя вели, все в масках, аккуратно. Мы можем соблюдать санитарно-эпидемиологические требования», – заключил руководитель региона.

"С пациентами с положительном ПЦР-тестом проводятся необходимые мероприятия по лечению и изоляции. Остальной коллектив изолирован", – заявил вице-премьер – министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

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У одного из представителей московского коллектива «Гжель» поднялась температура. ПЦР-тест показал положительный результат. Творческий коллектив должен был принять участие в Фольклориаде, которая проходит в Уфе. Всю группу изолировали, за состоянием артистов следят врачи.Контактов с другими коллективами и техперсоналом у участников «Гжели» не было. Угрозы распространения заболевания нет.