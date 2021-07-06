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Минздрав Башкирии опубликовал новые данные о заболевших коронавирусом

Минздрав Башкирии опубликовал новые данные о заболевших коронавирусом

10:39, 06 июл 2021

Число заболевших коронавирусом в Башкирии продолжает стремительно расти. Как сообщил на оперативном совещании в правительстве республики министр здравоохранения региона Максим Забелин, сейчас в Башкирии насчитывается уже 42352 инфицированных ковидом.

По темпу заболеваемости республика занимает 82 место в России. Большая часть (1822) находится на амбулаторном лечении, еще 454 госпитализированы. Состояние 48 пациентов врачи оценивают как тяжелое, они помещены в отделение интенсивной терапии. Число выздоровевших, по словам представителя Минздрава, достигло уже 93 процентов – за сутки выписано 93 пациента.


- В настоящий момент в республике развернуто 2715 коек инфекционного профиля для больных с коронавирусом, уровень занятости составляет 82 процента, - уточнил Максим Забелин.
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Источник: www.ufa.kp.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
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