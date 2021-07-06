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В Башкирии обнаружили коронавирус в 4 детских лагерях

В Башкирии обнаружили коронавирус в 4 детских лагерях

10:52, 06 июл 2021

В Башкирии зарегистрирован занос коронавирусной инфекции из семейных очагов в 4 детских лагеря с дневным пребыванием детей, сообщил заместитель руководителя Роспотребнадзора РФ по РБ Александр Жеребцов.

Случаи инфицирования выявлены в учреждениях в Кугарчинском, Уфимском районах, в Уфе.

Дальнейшее распространение инфекции не допущено, проведены все противоэпидемические мероприятия, больные находились на амбулаторном лечении, отметил Александр Жеребцов.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о росте заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди детского населения.

Ранее Минздрав Башкирии опубликовал новые данные о заболевших коронавирусом.

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Источник: www.bashinform.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
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