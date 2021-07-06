В Башкирии обнаружили коронавирус в 4 детских лагерях
10:52, 06 июл 2021
В Башкирии зарегистрирован занос коронавирусной инфекции из семейных очагов в 4 детских лагеря с дневным пребыванием детей, сообщил заместитель руководителя Роспотребнадзора РФ по РБ Александр Жеребцов.
Случаи инфицирования выявлены в учреждениях в Кугарчинском, Уфимском районах, в Уфе.
Дальнейшее распространение инфекции не допущено, проведены все противоэпидемические мероприятия, больные находились на амбулаторном лечении, отметил Александр Жеребцов.
Ранее Роспотребнадзор сообщал о росте заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди детского населения.