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Минздрав Башкирии: вакцинированные от коронавируса должны носить защитные маски

Минздрав Башкирии: вакцинированные от коронавируса должны носить защитные маски

15:48, 06 июл 2021

Привитые от ковида жители Башкирии должны носить защитную маску, так как могут быть источником передачи болезни. Об этом 6 июля на брифинге по ситуации с коронавирусом в регионе сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

«Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить средства индивидуальной защиты – маски, вне зависимости от титр антител, до снятия ограничений, которые введены постановлением главного санитарного врача на территории России», — сказал он.

Министр подчеркнул, что «вакцинация надежно защищает от тяжелого течения болезни». Кроме того, не приносит никаких осложнений.

«Но вакцинированный человек может быть источником передачи новой коронавирусной инфекции, особенно для тех, кто не защищен, кто не вакцинирован. Есть минимальная вероятность заболеть после вакцинации, но это будет проходит в легкой форме, либо бессимптомно, в редких случаях — в средней степени тяжести. Но без осложнений, сам процесс болезни будет проходить в более сжатые короткие сроки», — пояснил Максим Забелин.

Ранее сообщалось о том, что среди гостей Фольклориады в Башкирии выявили зараженных коронавирусом.

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Источник: www.bashinform.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
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