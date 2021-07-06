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В детсадах Башкирии из-за коронавируса вновь вводят ограничения

В детсадах Башкирии из-за коронавируса вновь вводят ограничения

16:31, 06 июл 2021

В дошкольных учреждениях вновь запретят проводить утренники.

Детским садам республики вновь поступил указ усилить меры по предотвращению распространения коронавируса. Об этом сообщает издание Mkset, ссылаясь на собственный источник.

Руководителям детских садов вновь пришла рассылка, в которой сказано о введении ограничений.

В частности, требуется ужесточить утренний фильтр детей, запретить массовые мероприятия, вновь нанести разметку, сообщающую о соблюдении дистанции. И это далеко не все меры, которые должны быть приняты в детских садах республики.

Ранее Минздрав Башкирии сообщил о том, что вакцинированные от коронавируса должны носить защитные маски.

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Источник: mkset.ru

Теги: Коронавирус в Башкирии
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