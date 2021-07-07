Вирусолог рассказал, какой вакциной прививаться переболевшим коронавирусом

08:40, 07 июл 2021

Переболевшим COVID-19 необходимо ставить однофазную вакцину, так как иммунитет у них итак загружен. Об этом в беседе с URA.RU сообщил начальник лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.







«Если однократная вакцинация дает переболевшим высокий подъем антител и других маркеров иммунитета, то после второй фазы уже ничего практически не меняется, потому что иммунная система итак нормально загружена. Она ничего добавить уже не сможет», — объяснил Чепурнов.

Профессор вирусологии подчеркнул, что необходимость проведения вакцинации переболевшим COVID-19 одним компонентом препарата отметили ученые из разных стран. «Исследовательскими коллективами из разных стран было отмечено, что однократная вакцинация, хоть препаратом Moderna, хоть Pfizer, хоть „Спутником“ после перенесенного коронавируса дает более сильный иммунитет, чем не переболевшим дает двукратная вакцинация», — рассказал он.





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