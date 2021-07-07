В Башкирии продолжается рост ковид-инфицированных

11:58, 07 июл 2021

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало пугающую статистику распространения коронавируса в регионе. На 11 часов 7 июля в республике зарегистрировано 42 545 случаев заболевания. Башкирия продолжает бить рекорд по суточному приросту — 193 человека. 6 июля — 184 инфицированных, 5 июля — 178, 4 июля — 166.







Выздоровели суммарно 39 687 пациентов. За последние сутки выписались 234 гражданина. К сожалению, не смогли победить болезнь еще 6 человек. Общее число жертв выросло до 629 смертей. Тем временем жители Башкирии продолжают прививаться против COVID-19. Два этапа вакцинации прошли 392 047 человек.

Ранее сообщалось о том, что власти Уфы планируют выполнить план по вакцинации к сентябрю. Управляющая делами администрации Альфира Бакиева добавила, что в Уфе вакцинацию должны пройти — для приобретения коллективного иммунитета — 588 650 жителей.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram