Иностранный научный журнал подтвердил эффективность российской вакцины от коронавируса

13:54, 07 июл 2021

Научный журнал Nature подтвердил эффективность и безопасность российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Издание исследует данные министерств здравоохранения иностранных государств, которые импортируют препарат НИЦ имени Гамалеи.







«Данные из России и многих других стран показывают, что вакцина безопасна и эффективна, но остаются вопросы о качестве наблюдения за возможными редкими побочными эффектами», — пишет Nature. Исследователь биотехнологии из Сколковского института науки и технологий Дмитрий Кулиш считает, что мониторинг побочных эффектов «Спутника V» в России может быть недостаточно эффективным. По его мнению, это связано с нежеланием россиян обращаться за медицинской помощью.



Nature цитирует апрельский пресс-релиз НИЦ им. Гамалеи, согласно которому эффективность «Спутника V» составляет 97,6%. Данные основываются на информации о 3,8 миллиона вакцинированных. Минздрав Объединенных Арабских Эмиратов заявил об эффективности «Спутника V» в 97,8%.

Министерство здравоохранения Аргентины сообщило, что «Спутник Лайт» снижает количество симптоматического COVID-19 на 78,6%, а количество госпитализаций — на 87,6%. Также Буэнос-Айрес не обнаружил проблем со свертываемостью крови или других побочных эффектов.

«Спутник V» одобрили в 67 странах, в том числе в Бразилии, Венгрии, Индии и на Филиппинах. Аргентина, Южная Корея и Индия уже производят препарат сами.

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