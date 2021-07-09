В Башкирии обновили статистику заболеваемости коронавирусом

12:28, 09 июл 2021

В Башкирии на 11 часов 9 июля подтвердили 42 тысячи 936 случаев коронавирусной инфекции. Суточный прирост заболевших составил 195 человек. Актуальную информацию предоставили в Минздраве РБ.







За сутки лечение окончили и были выписаны 183 пациента. Общее число выздоровевших в регионе с момента начала пандемии составило 40 тысяч 190 граждан. При этом было зарегистрировано еще 5 летальных исхода болезни. Количество жертв ковида увеличилось до 640 человек.



Кампания по вакцинации жителей Башкирии продолжается. В настоящее время первый компонент вакцины получили 710 тысяч 854 гражданина, полностью привиты 405 тысяч 651 человек.





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