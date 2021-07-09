Глава Роспотребнадзора России заявила, что вакцинированные от COVID не заразны

18:55, 09 июл 2021

Сделавшие прививку о ткоронавируса не заразны. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



«Привитый человек вирус не распространяет», — сказала она, признав, что могут быть некоторые исключения.







Анна Попова также отметила, что в РФ изменилась тенденция распространения коронавируса. Кроме того, она добавила — больше всего вирус грозит россиянам в возрасте от 18 до 49 лет.



Ранее сообщалось о том, что Глава Башкирии Радий Хабиров опять перенес ужесточение антиковидных мер.



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