Экс-глава Роспотребнадзора России предостерег беременных от вакцинации

19:01, 09 июл 2021

Вакцинировать беременных женщин можно только после того, как препарат «Спутник V» пройдет все клинические испытания. Об этом заявил депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко.







«Поскольку речь идет о „Спутнике“: „доклинику“ прошли эти вакцины. Речь идет о клинических испытаниях всех трех стадий. Если это решение будет принято, то оно будет принято только на одной основе: что все стадии испытаний безопасности этих вакцин пройдены. Такого решения пока нет», — сообщил Геннадий Онищенко на пресс-конференции «Национальной службы новостей».



Он отметил, что пока производители вакцин предоставили только предварительные данные о вакцинации беременных. Онищенко добавил, что специалисты во врачебном сообществе должны заключить, кого и как нужно прививать, и какие есть противопоказания к вакцинации.

Ранее Минздрав РФ разрешил прививать беременных «Спутником V». Глава ведомства Михаил Мурашко сообщил, что в ближайшее время женщин в положении включат в план вакцинации населения. В инструкции по применению «Спутника V» отмечается, что прививать беременных стоит только в случае, если польза здоровью матери превышает потенциальный риск для плода, передает «Национальная служба новостей».





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