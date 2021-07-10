В Башкирии за минувшие сутки от ковида умерли 6 человек

14:08, 10 июл 2021

За минувшие сутки в регионе от коронавируса умерли еще шесть человек. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 646 случаев смерти от вируса. - Скончались от COVID-19 шесть пациентов, всего умерших 646, - сообщает оперштаб Башкирии.







За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 205 жителей республики. Число заболевших коронавирусом в Башкортостане превысило 43 тысячи человек



167 пациентов выздоровели за минувшие сутки, всего от коронавируса вылечились 40 357 человек.



Ранее сообщалось о том, что экс-глава Роспотребнадзора России предостерег беременных от вакцинации. Вакцинировать беременных женщин можно только после того, как препарат «Спутник V» пройдет все клинические испытания.





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