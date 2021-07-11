Жертвами коронавируса в Башкирии стали еще 4 человека
12:57, 11 июл 2021
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в регионе умерли еще четыре пациента. Таким образом, в республике от вируса скончались 650 человек.
- Скончались от COVID-19 четыре пациента, - сообщает оперштаб Башкирии.
Общее число летальных случаев от инфекции достигло цифры 650. За минувшие сутки коронавирус обнаружен у 208 жителей республики. Общее число инфицированных в республике составляет 43 349 человек.
Всего от коронавируса вылечились 40 387 человек, в том числе 30 выздоровели за минувшие сутки.
Напомним, за пандемию ковид в России нашли у 5 млн 758 тыс. 300 человек. Летальных случаев за весь период насчитывается 142 тыс. 253.
Источник:
www.sobkor02.ru
Читайте также