Жертвами коронавируса в Башкирии стали еще 4 человека

12:57, 11 июл 2021

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в регионе умерли еще четыре пациента. Таким образом, в республике от вируса скончались 650 человек.







- Скончались от COVID-19 четыре пациента, - сообщает оперштаб Башкирии.



Общее число летальных случаев от инфекции достигло цифры 650. За минувшие сутки коронавирус обнаружен у 208 жителей республики. Общее число инфицированных в республике составляет 43 349 человек.



Всего от коронавируса вылечились 40 387 человек, в том числе 30 выздоровели за минувшие сутки.



Напомним, за пандемию ковид в России нашли у 5 млн 758 тыс. 300 человек. Летальных случаев за весь период насчитывается 142 тыс. 253.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram