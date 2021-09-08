В Башкирии за прошедшие сутки жертвами коронавируса стали 15 человек

11:55, 08 сен 2021

В Башкирии за сутки было зарегистрировано 15 летальных исходов COVID-19. Общее количество погибших увеличилось до 1 тыс. 233 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.







На 11 часов 8 сентября в регионе подтвердили 59 тыс. 467 случаев коронавирусной инфекции. Суточный прирост заболевших составил 304 пациента. Выздоровели 52 тыс. 961 человек, 185 – за последние сутки.



Первый компонент вакцины на сегодняшний день получили 1 млн 196 тыс. 177 жителей Башкирии. За сутки им привились 6 тыс. 171 гражданин. Полностью завершили вакцинацию 1 млн 62 тыс. 182 человека, за сутки второй компонент получили 9 тыс. 199 желающих.

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