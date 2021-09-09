Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Башкирии зафиксировано еще 16 случаев смерти от COVID-19

В Башкирии зафиксировано еще 16 случаев смерти от COVID-19

14:02, 09 сен 2021

В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус выявили у 300 жителей. С начала пандемии в республике зарегистрировано 59 767 случаев инфицирования. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщил региональный оперштаб.

Суточный прирост умерших от COVID-19 составил 16 человек (для Башкирии это рекордный показатель). Всего жертвами инфекции в регионе стали 1 249 жителей, 1 008 из них – старше 60 лет.

Переболели коронавирусом 53 133 человека, 172 пациента выписались за последние 24 часа.

Читайте также:

Глава Башкирии рассказал, почему в республике не ужесточаются антиковидные меры
Прямо сейчас носителями инфекции числятся 5 385 жителей Башкирии: 4 712 лечатся дома, 673 находятся под наблюдением врачей в ковид-госпиталях. Состояние 62 пациентов оценивается как тяжелое, 14 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: