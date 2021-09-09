В Башкирии зафиксировано еще 16 случаев смерти от COVID-19

14:02, 09 сен 2021

В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус выявили у 300 жителей. С начала пандемии в республике зарегистрировано 59 767 случаев инфицирования. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщил региональный оперштаб.







Суточный прирост умерших от COVID-19 составил 16 человек (для Башкирии это рекордный показатель). Всего жертвами инфекции в регионе стали 1 249 жителей, 1 008 из них – старше 60 лет.



Переболели коронавирусом 53 133 человека, 172 пациента выписались за последние 24 часа.

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Прямо сейчас носителями инфекции числятся 5 385 жителей Башкирии: 4 712 лечатся дома, 673 находятся под наблюдением врачей в ковид-госпиталях. Состояние 62 пациентов оценивается как тяжелое, 14 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.



