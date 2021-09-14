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В Башкирии медики будут получать по 200 рублей за каждого вакцинированного пациента

В Башкирии медики будут получать по 200 рублей за каждого вакцинированного пациента

17:35, 14 сен 2021

Минздрав Башкирии подготовил приказ о стимулировании медработников. Сотрудники, которые участвуют в прививочной кампании, будут получать 200 рублей за каждого вакцинированного пациента.

Дополнительные деньги будут получать и за оформление бумаг. Так, за заполнение информированного добровольного согласия пациента и анкеты медик получит 40 рублей. За осмотр на наличие противопоказаний — 80 рублей. Если пациент выбирает двухкомпонентный препарат, то работник получит 40 рублей за каждую прививку.

Если вакцина однокомпонентная, такая как «Спутник Лайт», то медик получит сразу 80 рублей. Такая же сумма полагается за подготовку вакцины к применению. Однако премию будут платить только за пациентов, которые сделают прививку с 27 августа до 31 декабря 2021 года.

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Источник: proural.info
Теги: Коронавирус в Башкирии
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