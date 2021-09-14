В Минздраве Башкирии рассказали, какие шаги следует предпринять если ребенок заболел коронавирусом
21:15, 14 сен 2021
Как объяснил руководитель Минздрава Республики Башкортостан Максим Забелин, если у ребенка обнаружились признаки заражения Covid-19, либо симптомы подтвердились ПЦР-тестами, следует вызвать педиатра для медицинского осмотра и назначения соответствующего лечения: что предпринять, как вести наблюдение и ухаживать за ребенком.
Если вирус Covid-19 подхватили родители, то об этом нужно сообщить в школу и написать заявление о дальнейшем обучении в дистанционном режиме на время карантина и в период восстановления.