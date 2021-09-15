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В Баширии очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом

В Баширии очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом

12:47, 15 сен 2021

В Республике Башкортостан за минувшие сутки коронавирусная инфекция была зафиксирована у 312 человек – это очередной антирекорд по числу зараженных с начала пандемии.

В общей сложности на территории Башкирии было выявлено 61 614 случаев заражения. Статистику сегодня, 15 сентября, объявил местный оперативный штаб.

За текущие сутки от коронавируса в Башкортостане умерли еще 16 пациентов. Итоговое количество погибших от инфекции составило 1 342 человек. Излечились от коронавирусной инфекции 54 080 жителей Республики Башкортостан, 265 из них излечились за прошедшие 24 часа.

Первый компонент прививки поставили 1,2 млн человек, второй – 1,1 млн.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии
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