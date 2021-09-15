Росздравнадзор проверит качество оказания медицинской помощи жителям Учалов
20:26, 15 сен 2021
Росздравнадзор Башкирии проверит качество оказания медицинской помощи жителям Учалов. Сегодня, 15 сентября, ведомство сообщило, что соответствующее поручение дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Как пояснили в Росздравнадзоре, поводом для проверки послужили многочисленные жалобы жителей Учалов на оказание медпомощи.
— Росздравнадзор по Республике Башкортостан проведет проверку качества, доступности и своевременности медицинской помощи для населения города Учалы, — пообещали в ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что в Учалинском районе Башкирии в пожаре погиб ребенок. Трагедия случилась в 00:43 15 сентября. Возгорание произошло в доме на ул. Байрам в селе Старобайрамгулово.