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Росздравнадзор проверит качество оказания медицинской помощи жителям Учалов

Росздравнадзор проверит качество оказания медицинской помощи жителям Учалов

20:26, 15 сен 2021

Росздравнадзор Башкирии проверит качество оказания медицинской помощи жителям Учалов. Сегодня, 15 сентября, ведомство сообщило, что соответствующее поручение дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Как пояснили в Росздравнадзоре, поводом для проверки послужили многочисленные жалобы жителей Учалов на оказание медпомощи.

— Росздравнадзор по Республике Башкортостан проведет проверку качества, доступности и своевременности медицинской помощи для населения города Учалы, — пообещали в ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что в Учалинском районе Башкирии в пожаре погиб ребенок. Трагедия случилась в 00:43 15 сентября. Возгорание произошло в доме на ул. Байрам в селе Старобайрамгулово.

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Источник: ufa1.ru
Фото: яндекс карты
Теги: Учалинский район
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