Росздравнадзор проверит качество оказания медицинской помощи жителям Учалов

20:26, 15 сен 2021

Росздравнадзор Башкирии проверит качество оказания медицинской помощи жителям Учалов. Сегодня, 15 сентября, ведомство сообщило, что соответствующее поручение дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.







Как пояснили в Росздравнадзоре, поводом для проверки послужили многочисленные жалобы жителей Учалов на оказание медпомощи.

— Росздравнадзор по Республике Башкортостан проведет проверку качества, доступности и своевременности медицинской помощи для населения города Учалы, — пообещали в ведомстве.

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Фото: яндекс карты