Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Башкирии резко возросло число больных коронавирусом

В Башкирии резко возросло число больных коронавирусом

16:21, 16 сен 2021

В Башкирии зарегистрировано 61930 случаев заражения ковидом с суточным приростом в 316 инфицированных.

По данным регионального минздрава, дома лечатся 5438 человек, 3315 из которых старше 60 лет. Госпитализированы 748 пациентов, 492 из которых находятся в старшем возрасте. Тяжелое течение болезни наблюдается у 50 человек, а 11 подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки врачи выписали 307 человек, а всего вылечиться смогли 54387 жителей республики. При этом новыми жертвами ковида стали 15 пациентов, а всего скончались 1357 человек. 1103 из них находились в возрасте от 60 лет.

Внебольничную пневмонию выявили у 158 жителей Башкирии, а 152 закрыли больничные листы. За весь период пандемии специалисты провели 3962979 тестов на коронавирус, 13871 из которых сделали за сутки.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: