В Башкирии резко возросло число больных коронавирусом

16:21, 16 сен 2021

В Башкирии зарегистрировано 61930 случаев заражения ковидом с суточным приростом в 316 инфицированных.







По данным регионального минздрава, дома лечатся 5438 человек, 3315 из которых старше 60 лет. Госпитализированы 748 пациентов, 492 из которых находятся в старшем возрасте. Тяжелое течение болезни наблюдается у 50 человек, а 11 подключены к аппаратам ИВЛ.



За сутки врачи выписали 307 человек, а всего вылечиться смогли 54387 жителей республики. При этом новыми жертвами ковида стали 15 пациентов, а всего скончались 1357 человек. 1103 из них находились в возрасте от 60 лет.

Внебольничную пневмонию выявили у 158 жителей Башкирии, а 152 закрыли больничные листы. За весь период пандемии специалисты провели 3962979 тестов на коронавирус, 13871 из которых сделали за сутки.





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