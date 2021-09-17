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ВОЗ приостановила процедуру одобрения вакцины «Спутник V» из-за вопросов к заводу в Уфе

ВОЗ приостановила процедуру одобрения вакцины «Спутник V» из-за вопросов к заводу в Уфе

09:27, 17 сен 2021

Всемирная организация здравоохранения заморозила процесс одобрения главной российской вакцины «Спутник V» из-за вопросов к заводу в Уфе.

Представитель ВОЗ заявил, что процесс одобрения «Спутник V» приостановлен и не будет возобновлен, пока эксперты снова не посетят завод, который производит вакцину. Но к этому времени на нем должны быть проведены необходимые изменения.

ВОЗ требует соблюдения обширного перечня требований к производству вакцины. В их числе, в частности, согласие со стандартами надлежащих практик производства — именно этого не было обнаружено на фабрике в Уфе по время последнего визита комиссии экспертов организации.

Нарушения были выявлены летом и они касаются защиты окружающей среды и мониторинга выбросов. Отметим, что к другим производствам в России претензий не было.

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Источник: news102.ru
Теги: Уфа
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