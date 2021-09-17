В Башкирии новыми жертвами коронавируса стали 16 человек

14:05, 17 сен 2021

В Башкортостане зарегистрировано 62245 случаев заражения коронавирусом с суточным приростом в 315 инфицированных.







Дома лечатся 5498 пациентов, 3342 из которых в возрасте от 60 лет. В больницах лежат 737 человек, 480 из которых старше 60 лет. Тяжелое течение болезни наблюдается у 54 пациентов, при этом 11 дышат с помощью аппаратов ИВЛ.



За сутки выписались 250 человек, а всего ковид побороли 54637 жителей Башкирии. Новыми жертвами болезни стали 16 пациентов, а общее число погибших достигло 1373. 1118 из них находились в возрасте от 60 лет.



Внебольничной пневмонией заболели 162 человека, а выписались 148. С начала пандемии специалисты лабораторий провели 3976979 тестов на коронавирус, 13595 из которых – за сутки.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram