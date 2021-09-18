В Башкирии растет количество смертей от коронавируса

13:56, 18 сен 2021

В Башкирии за сутки зарегистрировано 17 летальных исходов коронавирусной инфекции. Общее количество погибших увеличилось до 1 тыс. 390 человек. Об этом сообщили в Минздраве республики.







Всего по данным на 11 часов 18 сентября в регионе подтвердили 62 тыс. 563 случая коронавирусной инфекции. Суточный прирост заболевших составил 318 пациентов. В настоящее время в стационарах находятся 749 граждан, из них 54 – в тяжелом состоянии, 11 – на ИВЛ. В возрасте старше 60 лечатся 492 пациента.



Выздоровели с момента начала пандемии 54 тыс. 834 жителя республики, 197 – за последние сутки. Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 164, выписанных пациентов с этим диагнозом 150 человек.

На данный момент в Башкирию поступило 1 млн 656 тыс. 508 доз вакцин от COVID-19. Привились первым компонентом 1 млн 244 тыс. 710 человек. Полностью завершили вакцинацию 1 млн 129 тыс. 708 местных жителей. За сутки вакцину получили 17 тыс. 210 граждан (8 тыс. 90 человек – 1 компонент, 9 тыс. 120 человек – второй компонент).





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram