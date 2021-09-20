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В Стерлитамаке вновь открываются ковид-госпитали

В Стерлитамаке вновь открываются ковид-госпитали

12:27, 20 сен 2021

В Башкирии переоборудуют больницы под ковид-госпитали. В Стерлитамаке стационар стал принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило издание Уфа1.

— У нас началась большая заболеваемость, с 18 сентября развернули ковид-госпиталь. До какого, неопределенно. Это отдельное здание, в обычное время в нем расположен обычный стационар. Сейчас там закрытая зона, передачи для больных можно оставить, передать через улицу, — сообщили в приемной больницы.

При этом в Минздраве сообщили, что говорить о четвертой волне коронавируса рано.

— Мы не можем так об этом говорить (о 4-й волне. — Прим. ред.). Ковид-госпитали открываются в зависимости от уровня заболеваемости и, соответственно, госпитализируемости людей. Ситуация мониторится, и в зависимости от ситуации либо койки сокращаются, либо добавляются. Поэтому здесь однозначно ничего сказать нельзя, — пояснила пресс-секретарь ведомства Софья Алешина.

Тем временем за прошедшую неделю коронавирусной инфекцией в республике заболели 2516 человек. Жертвами опасной инфекции стали 127 человек.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Городская больница № 2, г. Стерлитамак / Vk.com
Теги: Стерлитамакский район
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