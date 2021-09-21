Глава Башкирии вакцинировался в четвертый раз

09:15, 21 сен 2021

Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети и призвал аудиторию вакцинироваться.







Как сообщил сам Радий Хабиров, результат его анализа на антитела к коронавирусу показал, что их количество в два раза ниже чем то, которое гарантирует устойчивость организма к вирусу. Следуя рекомендациям врачей глава Башкирии прошел ревакцинацию. На этот раз он привился вакциной «Спутник Лайт», которая собственно и рекомендована для повторной вакцинации граждан.

Радий Хабиров:



Очередной результат моих исследований на наличие антител показал, что они упали и в два раза меньше того порога, который даёт гарантию, что я не заболею коронавирусом. А я уже говорил, что болеть я не хочу, да и нет на это времени. Поэтому я снова вакцинировался. С учётом, что это уже четвёртый укол (а до этого было три "Спутник V"), сейчас использовал вакцину "Спутник Лайт".

– Берегите себя. И нужно вакцинироваться, – резюмировал руководитель региона и подтвердил информацию о своей ревакцинации медицинским документом. Однако в отличии от премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, который также как и глава региона прошел ревакцинацию, Радий Хабиров не стал выкладывать фото процесса и соответственно себя топлес.

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