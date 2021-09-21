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В России стремительно распространяется штамм коронавируса "дельта"

В России стремительно распространяется штамм коронавируса "дельта"

09:32, 21 сен 2021

Штамм коронавируса «дельта» вытеснил все остальные варианты вируса в России всего за пару месяцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на руководитель научной группы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

По словам специалиста, «дельта» появилась в РФ в конце апреля 2021 года, а к середине лета стала доминирующим штаммом. С августа к этому варианту вируса относились до 100% исследуемых образцов, подчеркнул Хафизов.

Он также рассказал, что у остальных известных штаммов нет преимуществ перед «дельтой». Предположительно, в настоящее время во всех странах мира наиболее активно распространяется именно «дельта»: там, где ведутся потоковые исследования, этот вариант составляет около 99% всех случаев заражения.

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Источник: www.rosbalt.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии
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