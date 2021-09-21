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В Башкирии из-за коронавируса ввели ограничения

В Башкирии из-за коронавируса ввели ограничения

16:03, 21 сен 2021

Сегодня, 21 сентября, в Башкирии приняли решение о введении ограничений на участие зрителей в спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях в закрытых помещениях до 1 ноября 2021 года. Об этом сообщили на официальном сайте Минспорта РБ.

«Соответствующие рекомендации будут направлены нами сегодня в наши подведомственные организации, федерации по видам спорта, профессиональные спортивные организации и Администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан. Дополнительно сообщаем, что отдельно будет прорабатываться вопрос посещения зрителями официальных профессиональных спортивных матчей по футболу, хоккею и волейболу с учетом максимально жестких санитарно-эпидемиологических требований», — отметили в ведомстве.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Коронавирус в Башкирии
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