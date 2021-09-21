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В Минздраве Башкирии рассказали, в каких районах больше всего заболевших коронавирусом

В Минздраве Башкирии рассказали, в каких районах больше всего заболевших коронавирусом

16:10, 21 сен 2021

Стали известны, районы Башкирии, в которых число заболевших COVID-19 значительно выше. Данные были предоставлены  на брифинге Минздрава республики.

По словам министра здравоохранения РБ Максима Забелина, в неблагополучных районах также сократился темп вакцинации населения. В «красную зону» попали Белорецкий, Иглинский, Баймакский районы и город Октябрьский, где  только 30% населения привиты от коронавируса. 

«Люди не вакцинированы и болеют в тяжелой форме. В связи с этим по инициативе медицинских работников, потому что идет увеличение нагрузки на амбулаторно-поликлиническое звено, было принято решение о временном приостановке – на 2 недели – проведения плановой диспансеризации», — сообщил Максим Забелин. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии
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