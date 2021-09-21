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В Башкирии 2 тысячи детей находятся на карантине из-за коронавируса

В Башкирии 2 тысячи детей находятся на карантине из-за коронавируса

17:35, 21 сен 2021

В Башкирии около 2 тысяч детей находятся на карантине из-за коронавируса. Об этом 21 сентября на тематическом брифинге сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

«На карантине у нас находятся порядка 2 тысяч детей ввиду контакта или нахождения их в одном помещении. Это дошкольные заведения и школы, где выявился один заболевший ребёнок. Из-за чего весь класс уходит на так называемую самоизоляцию», - рассказал Забелин.

Он также добавил, что в настоящий момент на стационарном лечении находятся 99 детей, на амбулаторном - около 240 юных пациентов.

В связи с ростом числа семейных очагов заражения коронавирусом, глава минздрава также призвал жителей республики соблюдать меры предосторожности и не общаться с заболевшими родственниками или знакомыми.

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Источник: ufa.aif.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии
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