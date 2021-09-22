Жительница Башкирии получила осложнения после прививки «Cпутник V»

08:22, 22 сен 2021

Альбина получила осложнения после прививки от коронавируса, но женщине отказали в выплате компенсации. С просьбой разобраться она обратилась к Радию Хабирову.







Альбина сделала прививку «Cпутник V» и больше месяца находилась на больничном, который ей никто не оплачивал, несмотря на официальное трудоустройство. Врачебная комиссия подтвердила осложнения и выдала ей заключение, указав, что у женщины был аллергический дерматит и токсическое поражение печени. На лечение женщина потратила больше 60 тысяч рублей, а эта сумма в несколько раз превышает ее зарплату.

— Получается у нас условно бесплатная медицина? Хочешь жить — влезай в долги и оплачивай все сама, денег нет — придется ложиться в гроб, — недоумевает Альбина.

Помимо больших расходов на лечение женщина платит за ипотеку, которую брала без государственной поддержки. Также у нее есть двое детей, о которых она заботилась, несмотря на болезнь. Альбина надеялась получить компенсацию за поствакцинальные осложнения, но ей в этом было отказано.

— Вам выдали справку о поствакцинальных осложнениях и уведомили, что токсическое поражение печени не входит в перечень осложнений согласно Постановлению Правительства РФ № 855 «Об утверждении перечня поствакцинальных осложнений, вызванных профилактическими прививками, включенными в национальный календарь профилактических прививок, и профилактическими прививками по эпидемическим показаниям, дающих право гражданам на получение государственных единовременных пособий, — ответили в МФЦ.









Перечень поствакцинальных осложнений включает в себя всего семь пунктов, три из которых анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, хронический артрит.

—Почему такие случаи не рассматриваются индивидуально? Ведь поражение печени это не пустяки. А в перечень включены осложнения менее серьезные. Я уже не знаю, куда писать и в какие двери стучаться, — сказала женщина.

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