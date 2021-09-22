Жительница Башкирии получила осложнения после прививки «Cпутник V»
08:22, 22 сен 2021
Альбина получила осложнения после прививки от коронавируса, но женщине отказали в выплате компенсации. С просьбой разобраться она обратилась к Радию Хабирову.
Альбина сделала прививку «Cпутник V» и больше месяца находилась на больничном, который ей никто не оплачивал, несмотря на официальное трудоустройство. Врачебная комиссия подтвердила осложнения и выдала ей заключение, указав, что у женщины был аллергический дерматит и токсическое поражение печени. На лечение женщина потратила больше 60 тысяч рублей, а эта сумма в несколько раз превышает ее зарплату.
Помимо больших расходов на лечение женщина платит за ипотеку, которую брала без государственной поддержки. Также у нее есть двое детей, о которых она заботилась, несмотря на болезнь. Альбина надеялась получить компенсацию за поствакцинальные осложнения, но ей в этом было отказано.
Перечень поствакцинальных осложнений включает в себя всего семь пунктов, три из которых анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, хронический артрит.