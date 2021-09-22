Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Башкирии приостановят плановую диспансеризацию и профилактические осмотры

В Башкирии приостановят плановую диспансеризацию и профилактические осмотры

12:37, 22 сен 2021

В Башкирии по итогам заседания оперштаба по недопущению распространения коронавируса было принято решение о приостановлении в республике плановой диспансеризации и профилактических осмотров. Об этом стало известно 21 сентября на брифинге Министерства здравоохранения РБ. 

Решение связано с тем, что на протяжении нескольких недель стабильно держится довольно высокий уровень заболеваемости ковидом — каждый день выявляется более 300 пациентов с COVID-19 и отмечается снижение темпов вакцинации от коронавируса в республике и России в целом.

Есть ряд районов, где явно выражена причинно-следственная связь темпов вакцинации и уровня заболеваемости. К примеру, в Белорецком, Иглинском, Баймакском районах и городе Октябрьский процент привитого населения чуть больше 30 процентов и темпы продолжают оставаться низкими, а уровень заболеваемости и госпитализации растет.

В связи с чем оперативным штабом было принято решение о временной приостановке на две недели проведения плановой диспансеризации и профилактических осмотров. Цель — разгрузить систему первичного звена. Врачи, которые участвуют в диспансеризации, усилят работу в направлении неотложной помощи пациентам с коронавирусом.

Читайте также:

В Башкирии школьников 5-8 и 10 классов переводят на дистанционное обучение
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Теги: Коронавирус в Башкирии
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: