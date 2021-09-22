В Башкирии приостановят плановую диспансеризацию и профилактические осмотры

12:37, 22 сен 2021

В Башкирии по итогам заседания оперштаба по недопущению распространения коронавируса было принято решение о приостановлении в республике плановой диспансеризации и профилактических осмотров. Об этом стало известно 21 сентября на брифинге Министерства здравоохранения РБ.







Решение связано с тем, что на протяжении нескольких недель стабильно держится довольно высокий уровень заболеваемости ковидом — каждый день выявляется более 300 пациентов с COVID-19 и отмечается снижение темпов вакцинации от коронавируса в республике и России в целом.



Есть ряд районов, где явно выражена причинно-следственная связь темпов вакцинации и уровня заболеваемости. К примеру, в Белорецком, Иглинском, Баймакском районах и городе Октябрьский процент привитого населения чуть больше 30 процентов и темпы продолжают оставаться низкими, а уровень заболеваемости и госпитализации растет.

В связи с чем оперативным штабом было принято решение о временной приостановке на две недели проведения плановой диспансеризации и профилактических осмотров. Цель — разгрузить систему первичного звена. Врачи, которые участвуют в диспансеризации, усилят работу в направлении неотложной помощи пациентам с коронавирусом.

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