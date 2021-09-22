Минобразования республики: в Башкирии коронавирусом заболели 300 учителей
15:21, 22 сен 2021
В Башкирии 300 учителей заболели коронавирусом. Об этом в интервью журналистам сегодня рассказал министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин.
Он также отметил, что в целом по республике количество педагогов, заболевших COVID-19, достаточно низкое, а количество привитых педагогов, наоборот, высокое.
«Порядка 300 педагогов из 36 тысяч сейчас болеют. У нас процент вакцинации, наверное, один из самых высоких среди других социальных групп – 84% школьных учителей имеют двухкомпонентную прививку», — сказал глава Минобразования республики.