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В Башкирии продолжает расти число заболевших COVID-19

В Башкирии продолжает расти число заболевших COVID-19

14:28, 25 сен 2021

В Башкортостане зафиксировано уже 64933 случая заражения ковидом с суточным приростом в 382 инфицированных.

По данным портала стопкоронавирус.рф, вылечиться успели 56561 человек, 393 из которых выписались за сутки. При этом новыми жертвами ковида стали 20 пациентов, а всего скончались 1516 жителей республики.

В России число носителей вируса составляет 7398415, при этом 22041 случая медики выявили за сутки. Выписались 6590933 жителя страны, 16325 из которых закрыли больничные за минувшие сутки. С начала пандемии скончались 203095 россиян, а за сутки – 822 человека.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии
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