Стал известен возраст детей наиболее уязвимых к коронавирусу

18:16, 25 сен 2021

Наиболее уязвимы к коронавирусу дети до года и подростки. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает ТАСС.



«Это связано с тем, что дети до года заражаются от родителей и они находятся в фазе становления адаптивного иммунитета. Поэтому при любой инфекции это самая уязвимая часть контингента», – пояснил эксперт.



Уточняется, что дети старше 14 лет часто заражаются коронавирусом из-за высокой социальной активности. Кроме того, подростки чаще заболевают инфекцией из-за преобладающего дельта-штамма вируса.



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Фото: pixabay