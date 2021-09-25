Стал известен возраст детей наиболее уязвимых к коронавирусу
18:16, 25 сен 2021
Наиболее уязвимы к коронавирусу дети до года и подростки. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает ТАСС.
«Это связано с тем, что дети до года заражаются от родителей и они находятся в фазе становления адаптивного иммунитета. Поэтому при любой инфекции это самая уязвимая часть контингента», – пояснил эксперт.
Уточняется, что дети старше 14 лет часто заражаются коронавирусом из-за высокой социальной активности. Кроме того, подростки чаще заболевают инфекцией из-за преобладающего дельта-штамма вируса.