За сутки коронавирус в Башкирии подхватили 377 человек

14:25, 26 сен 2021

В Башкортостане зарегистрировано 65310 случаев заражения коронавирусом, 377 из которых – новые.







По данным портала стопкоронавирус.рф, выздороветь успели 56635 человек, причем 74 выписались за минувшие сутки. Новыми жертвами болезни стали 19 человек, а всего от нее скончались 1535 жителей республики.



В России число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом составляет 7420913 с суточным приростом в 22498 инфицированных. За сутки больничные закрыли 13671 человек, а всего излечились 6604604 жителя страны. При этом общее число жертв вируса составляет 203900, 805 из которых скончались за сутки.





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