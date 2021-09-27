В Башкирии из-за роста числа заболевших дополнительно открыли 4 ковид-госпиталя

10:35, 27 сен 2021

В Башкирии из-за роста числа заболевших коронавирусом было принято решение открыть ковид-госпитали. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики заявил и. о. министра здравоохранения РБ Азат Рахматуллин.







«В связи со сложной эпидситуацией и увеличением заболеваемости дополнительно открыты четыре ковидных госпиталя, суммарно на 770 коек», – отметил представитель Минздрава.



Глава Башкирии Радий Хабиров поручил закупить лекарства для больных коронавирусом. Он отметил, что как только заболевшим перестают выдавать бесплатные лекарства, возрастает нагрузка на больницы.



Напомним, ранее сообщалось, что в Уфе в больнице №22 открыли ковид-госпиталь. Также в Стерлитамаке возобновил работу ковид-госпиталь на базе больницы №2.

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