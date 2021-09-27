В Башкирии на карантин из-за коронавируса закрыли 279 школ

10:45, 27 сен 2021

Руководитель Роспотребнадзора по Башкирии Анна Казак сообщила о том, что эпидситуация в республике напряженная. Идет рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим принимаются оперативные меры.







— Мы применяем меры по школам, потому что дети активно болеют сейчас, — сообщила Анна Казак. — В 730 детских организациях выявлены случаи заболевания коронавирусом. В организациях, где более пяти случаев заболевания, классы уводятся на карантин. Сегодня карантин введен в 279 школах, а это 768 классов. Будут проводиться рейды совместно с Министерством образования по школам и детским садам, профессиональным образовательным учреждениям. 67 уже проверены. Выявлены нарушения, мы даем рекомендации, выдаем предписания.

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