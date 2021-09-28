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В Башкирии из-за коронавируса вновь возобновляются рейды в торговых центрах и общественном транспорте

В Башкирии из-за коронавируса вновь возобновляются рейды в торговых центрах и общественном транспорте

09:20, 28 сен 2021

В Башкирии в связи со сложной эпидобстановкой возобновились рейды в торговых центрах и общественном транспорте. Об этом во время оперативного совещания в правительстве РБ сообщила руководитель Роспотребнадзора по РБ Анна Казак.

— С 24 сентября организованы мероприятия в торговых центрах и транспорте, — сказала Анна Казак. — Уже проверены 124 торговые точки. Три протокола были составлены на граждан. И продавцы за стойками не соблюдают масочный режим, и средств для обработки рук нет, и от посетителей не требуют. Поэтому работа сейчас активно ведется. Торговым организациям выдаются предписания, и гражданам. Работа продолжается.

Анна Казак отметила, что в целом по республике граждане перестали соблюдать масочный режим:

— В транспорте у нас беда — люди не надевают маски. Во время организованных массовых мероприятий тоже надо следить, чтобы люди соблюдали дистанцию и масочный режим. Пока у нас грипп не регистрируется, но к декабрю у нас уже будет напряженная ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Контроль нужно осуществлять жестче.
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Источник: i-gazeta.com
Теги: Коронавирус в Башкирии
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