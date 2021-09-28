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В Башкирии в разы выросла смертность от коронавируса

В Башкирии в разы выросла смертность от коронавируса

15:11, 28 сен 2021

Минздрав Башкирии сообщил последние данные о заболеваемости коронавирусом в республике. По состоянию на 28 сентября в регионе зарегистрировали 384 новых пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 66 069 человек.

В стационарах республики в настоящий момент лечатся 654 человека, в тяжелом состоянии – 35, на ИВЛ – 9 человек. Зарегистрировано 20 новых умерших от коронавируса, всего число жертв достигло 1 302 человек. 

Вакцинировано первым компонентом - 1 273 747 жителей региона. Полностью завершили вакцинацию  - 1 165 720.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии
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