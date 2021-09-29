В Башкирии медицинские анализы будет проводить робот

16:12, 29 сен 2021

Централизованная сдача внеплановых анализов в спецлабораториях практикуется и сегодня. Уже скоро это коснется и тестов, которые запланированы заранее. Как рассказал «Башинформ», лабораторный центр разместится на базе двух уфимских больниц. Другое дело, что собираться анализы будут в поликлиниках.







Сдав образцы по месту прописки, пациент увидит, что на пробирку наносится уникальный штрих-код. Затем она вместе с другими доставляется в лабораторию, где анализ делает автоматика. После этого полученные данные заносятся в единую базу данных. Теперь увидеть их может любой доктор на территории республики, что очень удобно. Электронная информация надежно защищена, чего не скажешь о бумажных носителях. Впрочем, узнать результат смогут и сами граждане, воспользовавшись приложением «К врачу» или единым медицинским порталом.



Автоматизация процесса делает его более удобным прежде всего для людей. Например, теперь даже очень редкий и специфический анализ можно сдать прямо в поликлинике. Ранее это могло требовать отдельной поездки на большие расстояния. Это особенно актуально для жителей сельских районов Башкирии.

Кроме того, само исследование теперь проводит робот. В отличие от человека, он не допускает ошибок, говоря точнее, эта вероятность минимальна. При этом небольшое количество таких аппаратов способно обслуживать всю республику.



Известно, что все описанные выше нововведения вступят в силу с января 2022 года. Что останется прежним, так это тесты на коронавирус. По словам медиков, в силу специфики их пока проводят в разных лабораториях. Но и в этой сфере есть движение в сторону автоматизации. Уже запланировано получение роботов-анализаторов больницей № 13 и РКБ имени Куватова.

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