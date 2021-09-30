В Башкирии с каждым днем увеличивается количество смертей и заболевших коронавирусом
14:06, 30 сен 2021
В Башкортостане из 66879 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом 6930 являются активными, сообщает республиканский минздрав.
За сутки врачи выявили инфекцию у 420 человек. В амбулаторном режиме лечатся 6200 жителей республики, 3802 из которых старше 60 лет. В больницах лежат 730 пациентов, 416 из которых пожилые. При этом тяжелое течение болезни наблюдается у 41 человека, а 13 дышат с помощью аппаратов ИВЛ.
За сутки выписались 512 человек, а всего от ковида излечились 58334 жителей Башкирии. Новыми жертвами болезни стал 21 человек, а всего скончались 1615 человек. 1341 из них находился в возрасте от 60 лет.
За весь период пандемии специалисты провели 4143826 исследований на ковид, 16352 из которых сделали за сутки. Внебольничную пневмонию подхватили 180 человек, а выписались 167.