В Башкирии с каждым днем увеличивается количество смертей и заболевших коронавирусом

14:06, 30 сен 2021

В Башкортостане из 66879 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом 6930 являются активными, сообщает республиканский минздрав.







За сутки врачи выявили инфекцию у 420 человек. В амбулаторном режиме лечатся 6200 жителей республики, 3802 из которых старше 60 лет. В больницах лежат 730 пациентов, 416 из которых пожилые. При этом тяжелое течение болезни наблюдается у 41 человека, а 13 дышат с помощью аппаратов ИВЛ.

За сутки выписались 512 человек, а всего от ковида излечились 58334 жителей Башкирии. Новыми жертвами болезни стал 21 человек, а всего скончались 1615 человек. 1341 из них находился в возрасте от 60 лет.



За весь период пандемии специалисты провели 4143826 исследований на ковид, 16352 из которых сделали за сутки. Внебольничную пневмонию подхватили 180 человек, а выписались 167.

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