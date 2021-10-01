Глава Башкирии сообщил об ужесточении антиковидных мер
09:06, 01 окт 2021
Радий Хабиров сообщил об ужесточении антиковидных мер в Башкирии. О причинах введения ограничений он рассказал в социальных сетях.
По словам главы региона, к 1 октября должны были вакцинировать от ковида 80% жителей Башкирии. Однако прививку только сделали чуть более 50% граждан, этого не достаточно для достижения коллективного иммунитета и возвращения к нормальной жизни. Поэтому Радий Хабиров сообщил о ряде непопулярных решений, которые были приняты на заседании антиковидного штаба. Руководитель республики сообщил, что подписанный указ о правилах посещения общественных мест будет доступен сегодня, 1 октября, в 14:00.
При этом ограничения будут вводится постепенно:
– с 4 октября без наличия сертификата или справки нельзя будет посетить государственные и муниципальные музеи, театры, библиотеки, дома культуры, кинотеатры, а также массовые спортивные мероприятия;
– с 12 октября ограничения распространятся на торговые центры, частные музеи, выставочные залы, библиотеки, кинотеатры, концертные залы, также без документов нельзя будет купить билет на междугородние автобусы и пригородный поезд «Орлан»;
– с 18 октября ограничения вводятся на посещение бани, сауны, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, соляриев, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейны, а также ресторанов и кафе, в которых более 50 посадочных мест.
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