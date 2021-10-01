В Башкирии зафиксирован новый антирекорд по числу погибших от коронавируса

13:59, 01 окт 2021

В Башкортостане зарегистрирован 67331 случай заражения ковидом, 452 из которых медики выявили за сутки.



По данным портала стопкоронавирус.рф, вылечиться успели 58649 человек, 315 из которых закрыли больничный за день. Новыми жертвами болезни стали 22 пациента, а всего скончались 1637 человек.



В России количество зафиксированных случаев носительства инфекции составляет 7537548 с суточным приростом в 24522 заболевших. За сутки медики выписали 19955 подопечных, а всего вылечились 6692722 жителя страны. При этом общее число жертв составляет 208142, 887 из которых скончались за сутки.



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