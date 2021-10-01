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В Роспотребнадзоре объяснили, почему экстренно ввели антиковидные ограничения в Башкирии

В Роспотребнадзоре объяснили, почему экстренно ввели антиковидные ограничения в Башкирии

17:32, 01 окт 2021

В Роспотребнадзоре Башкирии объяснили причины новых ограничительных мер. Подписанный главой республики указ вышел 1 октября в 14:00.

Согласно ему, люди, которые не сделали прививку от коронавируса или не переболели им в течение последних шести месяцев, не смогут посещать учреждения культуры, массовые спортивные мероприятия, торговые центры. Ограничения распространяются на салоны красоты, фитнес-клубы и бассейны, а также на рестораны и кафе, если их вместимость более 50 посадочных мест.

— Вакцинированный человек может являться переносчиком возбудителя, даже если сам не болен. Именно поэтому при введении новых ограничительных мероприятий в республике по посещению общественных мест существует требование допуска только при наличии сведений о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19 в течение шести месяцев, — заявили в ведомстве.

В первую очередь ограничительные меры направлены для защиты людей, которые имеют высокие риски заразиться. Это граждане с медотводом от вакцинации или с отрицательным тестом ПЦР.

— Граждане, имеющие медицинский отвод от вакцинации, — это в основном люди с хроническими заболеваниями. Данной категории людей в первую очередь рекомендовано придерживаться режима изоляции в период подъема сезонных респираторных инфекций и COVID-19, — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

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Источник: proural.info
Теги: Коронавирус в Башкирии
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