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В одном из городов Башкирии больницы заполнены больными коронавирусом

В одном из городов Башкирии больницы заполнены больными коронавирусом

17:44, 01 окт 2021

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта сообщил о ситуации в районной больнице. По его словам, в настоящий момент медучреждение заполнено. Иванюта отметил, что сейчас там находятся 225 пациентов.

«Койки ставить уже некуда. Многие - в тяжелом состоянии. Кто-то ждет своей очереди в палату на кровати в коридоре. Пациенты здесь не смотрят телевизор, не болтают за чашкой чая, обсуждая городские новости, не читают журналов. Когда лежишь под кислородом, как-то не до этого», – поделился впечатлениями от визита он.

Глава района также отметил важность вакцины. По его словам, именно люди без прививки оказались уязвимее других. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Андрей Иванюта
Теги: Белорецкий район
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