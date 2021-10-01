В одном из городов Башкирии больницы заполнены больными коронавирусом

17:44, 01 окт 2021

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта сообщил о ситуации в районной больнице. По его словам, в настоящий момент медучреждение заполнено. Иванюта отметил, что сейчас там находятся 225 пациентов.







«Койки ставить уже некуда. Многие - в тяжелом состоянии. Кто-то ждет своей очереди в палату на кровати в коридоре. Пациенты здесь не смотрят телевизор, не болтают за чашкой чая, обсуждая городские новости, не читают журналов. Когда лежишь под кислородом, как-то не до этого», – поделился впечатлениями от визита он.



Глава района также отметил важность вакцины. По его словам, именно люди без прививки оказались уязвимее других.

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Фото: Андрей Иванюта