В заведения с ПЦР: Радий Хабиров изменил указ о режиме повышенной готовности

19:23, 01 окт 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, который был введен в марте прошлого года из-за пандемии коронавируса. Документ опубликован сегодня, 1 октября, на портале правовой информации.







Теперь для посещения ряда заведений понадобится сертификат о вакцинации от COVID-19, справка о перенесенном в течение полугода коронавирусе.

— При этом посетить музеи, выставочные залы, библиотеки, торговые центры, салоны красоты, косметические, спа-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, заведения общепита, проехать на междугородних автобусах и пригородном поезде «Орлан» можно также при наличии справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, — отметили в администрации главы региона.

Так, с понедельника, 4 октября, для посещения театров, кинотеатров нужно предъявить сертификат о прививке или справку о перенесенной болезни, в государственных и муниципальных музеях и библиотеках можно показать и отрицательный ПЦР. Также все организации дополнительного образования перейдут на дистанционное обучение.



С 12 октября эти ограничения распространятся на торговые центры, частные музеи и библиотеки, междугородние автобусы и пригородный поезд «Орлан». С 18 октября справку о вакцинации, перенесенном коронавирусе или отрицательный тест нужно будет показывать в салонах красоты, косметических, спа-салонах, соляриях, банях, саунах, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах, бассейнах, ресторанах и кафе с более 50 посадочных мест.

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Фото: скрин видео