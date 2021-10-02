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В Башкирии хотят построить еще 2 ковид-госпиталя

В Башкирии хотят построить еще 2 ковид-госпиталя

12:21, 02 окт 2021

По данным сайта «РБК-Уфа» госпитали планируют возвести в Зауралье и западной части Башкирии. Власти сообщают о резком росте числа заболевших коронавирусом из-за этого медицинские учреждения едва справляются с размещением и помощью больным.
— Республика уже построила два инфекционных госпиталя, сейчас рассматривается вопрос о еще двух. Это связано с тем, чтобы не было необходимости закрывать существующие отделения, не останавливать работу больниц, — рассказал Максим Забелин.

Напомним, в регионе, в прошлом году за очень короткие сроки возвели два современных инфекционных госпиталя. Первый рядом с Уфой на 118 мест за 55 дней, второй, недалеко от Стерлитамака на 350 мест за 50 дней.

На данный момент зарегистрированное количество заболевших Covid-19 в Башкирии составляет 67,3 тыс. человек. В средне каждые сутки врачи выявляют до 400 новых случаев инфекции. Это очень много.

В связи с этим Радий Хабиров утвердил поэтапное ужесточение ограничительных мер в республике, жителей Башкирии с 4 октября начнут пускать в ряд учреждений только при предъявлении справки о вакцинации, отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус либо документа о перенесенном в течение полугода заболевании.

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Источник: proural.info
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