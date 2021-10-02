Почти 500 человек заразились коронавирусом в Башкирии за последние сутки

13:51, 02 окт 2021

В Башкирии на 11 часов 2 октября подтвердили 67 тыс. 827 случаев коронавирусной инфекции, суточный прирост заболевших резко увеличился и составил 496 пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы РБ.







Выздоровели 59 тыс. 151 человек, 502 – были выписаны за последние сутки. Количество летальных исходов также увеличилось – погибли еще 23 гражданина. Общее число жертв болезни достигло 1 тыс. 660 человек.



В настоящее время первый компонент вакцины получили 1 млн 296 тыс. 132 жителя республики (за сутки – 8 тыс. 460 человек). Полностью завершили вакцинацию 1 млн 189 тыс. 728 граждан (за сутки – 8 тыс. 873 человека привились вторым компонентом).

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